Тривалий час побутувала думка, що дітям спати з домашнім улюбленцем не годиться через можливі прояви алергії або іншу небезпеку. Вчені університету Конкордія спростували таке твердження та довели, що спільний сон дитини та чотирилапого улюбленця дуже ефективний.

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Дослідження стосувалося й інших аспектів у стосунках між домашньою тваринкою та дитиною. Вчені вкотре довели, що присутність кішки чи собаки у будинку щасливо вплине на дитину. Серед плюсів таких стосунків можна виділити емпатію, почуття відповідальності, довіри, зняття стресу та навіть позитивне формування самооцінки.

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Спільний сон – це можливість гарно відпочити / Фото Unsplash

Вчені також планують продовжувати дослідження сну діток та як на нього може вплинути домашня тваринка. Наразі результати показали, що діти, які спали разом із твариною, мали міцний сон без негативних наслідків. Однак команда планує працювати над вдосконаленням своїх методів та розробкою кращої методології дослідження.

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