Півторарічна собака на прізвисько Раджа налякалася гучного звуку феєрверків та відбігла далеко від дому.

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Господарі об'їздили весь свій район та навіть встигли розповсюдити оголошення про втрату песика, але ніякої звістки не отримали.

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Посеред ночі, майже через сім годин після втечі, собака повернулася додому і сама передзвонила у двері. Такий розумний вчинок собаки зняла камера спостереження.

Відео

На відео видно, як собака сама подзвонила у дзвінок та відійшла від камери, щоб господарі побачили, хто прийшов. Раджа чемно чекала на ганку поки їй відчинять двері.

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