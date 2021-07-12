Півторарічна собака на прізвисько Раджа налякалася гучного звуку феєрверків та відбігла далеко від дому.
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Господарі об'їздили весь свій район та навіть встигли розповсюдити оголошення про втрату песика, але ніякої звістки не отримали.
Посеред ночі, майже через сім годин після втечі, собака повернулася додому і сама передзвонила у двері. Такий розумний вчинок собаки зняла камера спостереження.
Відео
На відео видно, як собака сама подзвонила у дзвінок та відійшла від камери, щоб господарі побачили, хто прийшов. Раджа чемно чекала на ганку поки їй відчинять двері.
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