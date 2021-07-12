Полуторагодовалая собака по кличке Раджа испугалась громкого звука фейерверков и отбежала далеко от дома.

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Хозяева объездили весь свой район и даже успели распространить объявления о потере собачки, но никаких известий не получили.

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Посреди ночи, почти через 7 часов после побега, собака вернулась домой и сама перезвонила в дверь. Такой умный поступок собаки сняла камера наблюдения.

Видео

На видео видно, как собака сама позвонила в звонок и отошла от камеры, чтобы хозяева увидели, кто пришел. Раджа вежливо ждала на крыльце пока ей откроют дверь.

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