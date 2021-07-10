Вирусное видео было опубликовано в Твиттере с веселой подписью "Мама, может ли она спать у нас сегодня вечером? Завтра уберу свою комнату! Пожалуйста??".

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В веселом ролике видно, как собака и корова ждут входа в дом.

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Клип начинается с того, что "мама" открывает двери в дом. За дверью собака, которая просит ее впустить домой со своим рогатым другом.

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Реакция хозяйки – просто феерическая: