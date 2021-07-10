Вірусне відео було опубліковано у Твіттері із веселим підписом "Мамо, чи може вона спати у нас сьогодні ввечері? Завтра приберу свою кімнату! Будь ласка??".

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У веселому ролику видно, як собака та корова чекають входу в будинок.

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

Кліп починається з того, що "мама" відчиняє двері до будинку. За дверима собака, яка просить її впустити додому зі своїм рогатим другом.

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Реакція господині – просто феєрична: