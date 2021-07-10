Вірусне відео було опубліковано у Твіттері із веселим підписом "Мамо, чи може вона спати у нас сьогодні ввечері? Завтра приберу свою кімнату! Будь ласка??".
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У веселому ролику видно, як собака та корова чекають входу в будинок.
Кліп починається з того, що "мама" відчиняє двері до будинку. За дверима собака, яка просить її впустити додому зі своїм рогатим другом.
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Реакція господині – просто феєрична: