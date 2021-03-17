В Ирландии впервые увидели моржа: как он там оказался – фото, видео
Арктический зверь огромного размера неожиданно приплыл к берегам Ирландии. Как он там оказался – неизвестно. Это первый зафиксированный случай появления моржей на территории Ирландии.
Источник:Irish Examiner
Огромного моржа увидели жители юго-западной провинции Керри. Они прогуливались по пляжу, когда на их глазах на берег вылезло животное размером с корову.
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Моржи – арктические животные, которые не живут в Ирландии. Вероятно, зверь уснул на льдине и доплыл до ирландских берегов.
Алан Хулихен и его дочь Муирен, которые увидели моржа на расстоянии всего 50 метров, сначала подумали, что это тюлень.
Мы с дочкой гуляли по пляжу у маяка. Морж выбрался из воды на камни и устроил нам небольшое шоу. Сначала я думал, что это тюлень, однако потом мы увидели бивни. Он как бы прыгал по камням. Он был массивный, размером с быка или корову, – рассказывают очевидцы необычного явления.
Ирландский биолог Кевин Фленнери отметил, что это первый случай, когда моржа увидели на территории Ирландии.
Он из Арктики. Я бы сказал, что произошло следующее: он заснул на айсберге и отплыл, а потом уже оказался слишком далеко – посреди Атлантики или где-то ближе к Гренландии. Сейчас он, наверное, очень устал и голоден, – рассуждает биолог.
Ученый советует не трогать моржа и не мешать ему, чтобы зверь мог отдохнуть. Отец и дочь, которые первыми увидели животное, надеются, что морж сумеет найти себе пищу.
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Моржи– крупные животные весом до 2 тонн, живущие на побережье Аляски, Сибири, Камчатки, арктической Канады и Гренландии. Существует 2 вида моржей: тихоокеанские и атлантические.
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