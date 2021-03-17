Арктический зверь огромного размера неожиданно приплыл к берегам Ирландии. Как он там оказался – неизвестно. Это первый зафиксированный случай появления моржей на территории Ирландии.

Огромного моржа увидели жители юго-западной провинции Керри. Они прогуливались по пляжу, когда на их глазах на берег вылезло животное размером с корову.

Интересно Спасают бездомных: как выглядит кошачий рай в Ивано-Франковске

Моржи – арктические животные, которые не живут в Ирландии. Вероятно, зверь уснул на льдине и доплыл до ирландских берегов.

Впервые в Ирландии был замечен морж после того, как он предположительно пересек Атлантику после того, как заснул на айсберге https://t.co/LKrJinW9un pic.twitter.com/aieS7JEb0c - Independent.ie (@Independent_ie) 14 марта 2021 г.

Алан Хулихен и его дочь Муирен, которые увидели моржа на расстоянии всего 50 метров, сначала подумали, что это тюлень.

Мы с дочкой гуляли по пляжу у маяка. Морж выбрался из воды на камни и устроил нам небольшое шоу. Сначала я думал, что это тюлень, однако потом мы увидели бивни. Он как бы прыгал по камням. Он был массивный, размером с быка или корову, – рассказывают очевидцы необычного явления.

Ирландский биолог Кевин Фленнери отметил, что это первый случай, когда моржа увидели на территории Ирландии.

Он из Арктики. Я бы сказал, что произошло следующее: он заснул на айсберге и отплыл, а потом уже оказался слишком далеко – посреди Атлантики или где-то ближе к Гренландии. Сейчас он, наверное, очень устал и голоден, – рассуждает биолог.

Измученный арктический морж замечен на острове Валентия #Kerry сегодня далеко-далеко от дома. Редкое, но вполне обычное зрелище - первое официальное наблюдение моржа здесь, на Шенноне, в 1897 году. (Кадры благодаря Сини Мерфи / Валентия) @RTEnews pic.twitter.com/yrdQR1Ibam - JennïeØSullivân (@OSullivanJennie) 14 марта 2021 г.

Ученый советует не трогать моржа и не мешать ему, чтобы зверь мог отдохнуть. Отец и дочь, которые первыми увидели животное, надеются, что морж сумеет найти себе пищу.

Вам понравится Любимцы королевы и не только: 6 интересных фактов о собаках породы корги