Арктичний звір величезного розміру несподівано приплив до берегів Ірландії. Як він там опинився – невідомо. Це перший зафіксований випадок появи моржів на території Ірландії.

Велетенського моржа побачили мешканці південно-західної провінції Керрі. Вони прогулювалися пляжем, коли на їхніх очах на берег вилізла тварина розміром, як корова.

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Моржі – арктичні тварини, які не живуть в Ірландії. Ймовірно, звір заснув на крижині й доплив до ірландських берегів.

First ever sighting of a walrus in Ireland after it is thought to have drifted across Atlantic after falling asleep on iceberg https://t.co/LKrJinW9un pic.twitter.com/aieS7JEb0c — Independent.ie (@Independent_ie) March 14, 2021

Алан Хуліхен та його донька Муірен, які побачили моржа на відстані усього 50 метрів, спершу подумали, що то тюлень.

Ми з донькою гуляли пляжем біля маяка. Морж вибрався з води на камені та влаштував нам невелике шоу. Спершу я думав, що це тюлень, однак потім ми побачили бивні. Він ніби стрибав по каменях. Він був масивний, розміром з бика чи корову, – розповідають очевидці незвичного явища.

Ірландський біолог Кевін Фленнері зазначив, що це перший випадок, коли моржа побачили на території Ірландії.

Він з Арктики. Я б сказав, що відбулося наступне: він заснув на айсбергу і відплив, а потім вже опинився надто далеко — посеред Атлантики або десь ближче до Гренландії. Наразі він, напевно, дуже стомлений і голодний, – міркує біолог.

Exhausted Arctic walrus spotted on Valentia Island #Kerry today far,far from home. Rare but not unusual sight by all accounts - first official walrus sighting here on the Shannon in 1897. (Footage thanks to Seánie Murphy/Valentia) @RTEnews pic.twitter.com/yrdQR1Ibam — JennïeØSullivân (@OSullivanJennie) March 14, 2021

Науковець радить не чіпати моржа та не заважати йому, щоб звір мав змогу відпочити. Батько й донька, які першими побачили тварину, сподіваються, що морж зуміє знайти собі їжу.

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