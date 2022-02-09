В дом Мерайи ворвались грабители, когда ее питбулю Ганнибалу было 3 года. Кроме того, что они вынесли ценные вещи, забрали еще и домашнего любимца.

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Женщина была убеждена, что больше никогда не увидит собаку, которую она воспитывала еще с детства. Хозяйка публиковала объявления в социальных сетях и развешивала фото на заборах, а также каждые выходные объезжала приюты родного штата в поисках четырехлапого друга.

Кроме того, ей постоянно присылали фотографии питбулев, надеясь, что это ее Ганнибал. Так на одной из фотографий оказалась ее собака. Хоть прошло более 2,5 лет, Мерайя была убеждена, что это Ганнибал.

В ту же ночь она села в машину и отправилась по указанному адресу. Женщина переживала, что собака не вспомнит ее, но он, кажется, заметил хозяйку еще в коридоре и узнал по запаху. Ганнибал был очень рад увидеть Мерайю и бросился ее облизывать.

Смотрите видео встречи хозяйки с собакой:

За это время у собаки появилось несколько шрамов, а в плече у него обнаружили злокачественную опухоль, которую удалили без негативных последствий. Характер Ганнибала остался все так же милым и добрым. Он был очень рад воссоединиться с хозяйкой и теперь не отходит от нее.

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