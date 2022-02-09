Софи Юэн пыталась убедить свою собаку Рекса спуститься со второго на первый этаж. Однако четырехлапый выл и отказывался это делать.

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Женщина убеждала любимца, что там слишком жарко, однако Рекс не хотел слушаться. Он оставался на 2 этаже, пока ему не предложили вкусняшку. Только когда увидел вознаграждение, пес спустился.

Во второй части видео Рекс снова оказался наверху лестницы и дальше упорно отказывался идти на первый этаж. "Мне нужно, чтобы ты спустился вниз. Как долго мы собираемся вести этот разговор?", –говорила Софи Юэн.

Смотрите видео: как собака отказывалась спускаться по лестнице

По словам хозяйки, у них всегда на лестнице были детские калитки, однако собаке все равно удавалось проникнуть и подняться наверх. Все потому, что Рекс любит баловаться.

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"Раньше он был более упрям, поэтому единственный способ заставить его спуститься – подкупить сладостями. Рекс – абсолютно любящая собака, он ничуть не агрессивен. Однако может быть упрям, а также в большинстве случаев делает противоположное тому, что вы ему говорите", — добавила Юэн.

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