У будинок Мерайї увірвалися грабіжники, коли її пітбулю Ганнібалу було 3 роки. Крім того, що вони винесли цінні речі, забрали ще й домашнього улюбленця.

Читайте також Любить пустувати: як хаскі вмовляли спуститися сходами на перший поверх

Жінка була переконана, що більше ніколи не побачить собаку, якого вона виховувала ще з крихітного віку. Господиня публікувала оголошення в соціальних мережах та розвішувала фото на парканах, а також щовихідних об'їжджала притулки рідного штату в пошуках чотирилапого друга.

Крім того, їй постійно надсилали світлини пітбулів, сподіваючись, що це її Ганнібал. Так на одній з фотографій виявився її собака. Хоч минуло понад 2,5 роки, проте Мерайя була переконана, що це Ганнібал.

Тієї ж ночі вона сіла в машину і вирушила за вказаною адресою. Жінка переживала, що собака не згадає її, але він, здається, помітив господиню ще в коридорі та впізнав по запаху. Ганнібал був дуже радий побачити Мерайю й кинувся її облизувати.

Дивіться відео зустрічі господині із собакою:

За цей час у собаки зʼявилося декілька шрамів, а в плечі у нього виявили злоякісну пухлину, яку видалили без негативних наслідків. Характер Ганнібала залишився все такий же милий та добрий. Він був дуже радий воззʼєднатися із господинею й тепер не відходить від неї.

Цікаво Ліг і повз по підлозі: собака кумедно скопіював ходу друга-коргі

Собака плив 10 кілометрів річкою Дністер, щоб знайти господаря: дивіться відео