Беда не без добра: из-за глобального потепления может исчезнуть муха цеце –возбудитель болезней

В мире происходит глобальное потепление, которое влияет как на природу, так и на ее обитателей, в частности различных видов фауны. И как, оказалось, даже один всплеск жары может повлиять на плодовитость мух цеце – как самцов, так и самок.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B, является важным шагом в понимании влияния климатических изменений на насекомых-переносчиков болезней. Что удалось выяснить ученым, рассказываем далее!

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Глобальное потепление ставит под угрозу муху цеце

Ученые обнаружили, что одна волна жары может оказать пагубное влияние на плодовитость мухи цеце. Полученные данные свидетельствуют о том, что это может потенциально привести к уменьшению популяции мухи цеце.

Волны тепла могут привести к уменьшению биоразнообразия насекомых и вызывают беспокойство ввиду того, что они становятся все более частыми и интенсивными из-за изменения климата,

– говорит доктор Хестер Вивинг из Бристольской школы биологических наук.

Результаты исследования подчеркивают необходимость более глубокого изучения влияния климатических изменений на насекомых и их взаимоотношения с окружающей средой.

Исследователи также отмечают, что их анализ важен для пролития света на влияние изменения климата на популяции насекомых и передачу болезней. Сейчас они смещают свое внимание на изучение различных видов насекомых, чтобы оценить степень их чувствительности к изменению климата и потенциальные последствия для глобальной экосистемы.

Муха цеце / Фото Википедия

К слову, для морских млекопитающих угроза полного исчезновения становится слишком реальной, но есть один вид, который занимает первое место в списке близких к тому, чтобы навсегда исчезнуть. Речь идет о таком китообразном млекопитающем как калифорнийская морская свинья.