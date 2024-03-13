Исследователи много раз классифицировали их как пауков с самыми ядовитыми укусами в мире. Не прекращают предупреждать, что эти "монстры" могут скрываться в тропических фруктах.

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Где живут бразильские пауки?

Представители этого вида обитают на севере Южной Америки, причем по крайней мере один вид распространен не только в Бразилии.

Phoneutriafera и Phoneutria nigriventer являются основными видами, фигурирующими в новостных статьях, поскольку они часто путешествуют за границу – представители этих двух видов путешествуют с партиями бананов, вызывая сумятицу по всему миру,

– говорят ученые из Университета Флориды.

Исследователи заметили, что размер бразильских странствующих пауков варьируется в зависимости от вида, причем некоторые особи достигают размаха ног до 18 сантиметров. Эти пауки известны своим агрессивным поведением и вряд ли отступят, когда почувствуют угрозу. Вместо этого они, скорее всего, станут на задние ноги и приготовятся к нападению.

Последствия укуса бразильского странствующего паука

Согласно исследованию, проведенным в 2023 году, ученые сообщили, что только в Бразилии ежегодно регистрируется почти 4 000 укусов паука Phoneutria nigriventer. Яд этих пауков влияет на нервную систему человека, вызывая такие симптомы как:

двоение в глазах;

нерегулярное сердцебиение;

длительную мучительную эрекцию.

Симптомы, связанные с укусом бразильского паука-путешественника, являются следствием действия нейротоксина PhTx3. К сожалению, этот нейротоксин может быть смертельным для человека и вызвать смерть в течение часа.

Бразильский странствующий паук рода Phoneutria / Фото TacioPhilip

Недавно ученые успешно создали антидот, способный спасти людей, укушенных этими пауками. Кроме того, открытие, сделанное в 2019 году, показало, что этот вид модифицировал свой яд для поражения позвоночных животных, что потенциально объясняет повышенную токсичность яда для человека.

Заметим, недавнее исследование, проведенное индийскими учеными, выявило, что азиатские слоны демонстрируют особое поведение после смерти своих детенышей. Их действия имеют сходство с человеческими похоронными обрядами.