По оценкам ученых, их осталось всего 10 особей. Что же привело к тому, что этот вид оказался на грани полного исчезновения, и как это предотвратить, – читайте ниже в материале!

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Калифорнийская морская свинья оказалась на грани вымирания

Phocoena sinus – это вид самых маленьких китообразных млекопитающих. Длина этих морских животных колеблется в диапазоне от 1,2 до 1,5 метра, а вес составляет от 30 до 55 килограммов.

Калифорнийские морские свиньи, известны своими небольшими размерами по сравнению с другими китообразными, такими как киты и дельфины, имеют наименьший ареал обитания среди всех видов китообразных на Земле. Эти морские свиньи обитают исключительно в северной части Калифорнийского залива, и исследователи считают, что деятельность человека привела к сокращению их популяции.

Среди многих угроз для жизни морских млекопитающих, которые созданы человеком, можно выделить:

  • разрушение среды обитания,
  • загрязнение окружающей среды,
  • столкновения с кораблями.

Но им также угрожает вылов рыбы в Калифорнийском заливе с использованием жаберных сетей, ведь эти животные могут попасть в сети и утонуть.

Этот вид оказался на грани полного исчезновения

Этот вид оказался на грани полного исчезновения / Фото Википедия

Еще одной из причин сокращения численности калифорнийских морских свиней является незаконный вылов еще одного вида, который находится под угрозой исчезновения, – рыбы под названием тотоаба. Иногда первые также становятся жертвами такого вылова рыбы.

Этот вид может полностью исчезнуть

Из-за того, что на Земле осталось всего 10 особей калифорнийских морских свиней, еще в августе 2023 года Международная комиссия по промыслу китов (IWC) выпустила первое в истории предупреждение о том, что этот вид может скоро полностью исчезнуть. Оказалось, что за почти 30 лет численность вида сократилась на 560 особей.

Калифорнийская морская свинья страдает от жаберных сетей

Калифорнийская морская свинья страдает от жаберных сеток / Фото Flip Nicklin

В IWC считают, что эти морские млекопитающие неизбежно исчезнут, если все жаберные сети не будут заменены на альтернативные способы вылова рыбы. Попытки прекратить использование жаберных сетей привели к тому, что правительство Мексики ввело на них полный запрет, хотя незаконное использование этих средств продолжается.

В IWC предполагают, что морских млекопитающих еще можно спасти, и популяция может восстановиться, если все меры по их защите будут на 100% эффективными.