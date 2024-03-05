Ученые обнаружили 5 захоронений слонят в северном регионе Бенгалии в Индии между 2022 и 2023 годами. Находки показывают, что стадо слонов не только хоронило свое умершее потомство, но и выражало свою скорбь громкими траурными звуками.

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Индийские слоны хоронят своих детенышей подобно людям

В каждом случае наблюдали, как стадо слонов несло слоненка за туловище и ноги, а затем закапывало его в землю ногами вверх. В одном из наблюдаемых эпизодов слоны громко ревели и били рогами вокруг места захоронения.

Важно отметить, что стада слонов покидали место захоронения в течение 40 минут и не возвращались в этот район.

Подобные ритуалы только с мертвыми слонятами проводились потому, что взрослых особей трудно перенести на другое место,

– считают ученые.

Смерть этих слонов не была непосредственно вызвана человеческой деятельностью. Слоны, в возрасте от трех месяцев до 1 года, умерли от полиорганной недостаточности. Их тела были похоронены в оросительных каналах на чайных плантациях, расположенных далеко от населенных пунктов.

Исследование отмечает, что это поведение ранее наблюдалось у африканских слонов, а вот у индийских – никогда.

Замечается, что азиатские слоны признаны находящимися под угрозой исчезновения,, и остается надеяться, что более глубокое понимание их поведения поможет в сохранении этого уникального вида.

Североатлантические киты находятся на грани исчезновения

Североатлантические киты – вид, находящийся под угрозой полного исчезновения, и сегодня их количество неумолимо сокращается. Результаты нового исследования показывают, что самки теряют способность размножаться.

Все из-за уменьшения размера тела – частично это связано с такими стрессорами, как изменение климата. Исследователи обеспокоены, поскольку потеря репродуктивной функции может обернуться катастрофой и полным вымиранием для этого вида.