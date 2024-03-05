Вчені виявили 5 поховань слоненят у північному регіоні Бенгалії в Індії між 2022 і 2023 роками. Знахідки показують, що стадо слонів не лише ховало своє померле потомство, але й висловлювало свою скорботу гучними жалобними звуками.

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Індійські слони хоронять своїх дитинчат подібно до людей

У кожному випадку спостерігали, як стадо слонів несло слоненя за тулуб і ноги, а потім закопувало його в землю ногами догори. В одному зі спостережуваних епізодів слони голосно ревли і били рогами навколо місця поховання.

Важливо зазначити, що стада слонів залишали місце поховання протягом 40 хвилин і не поверталися в цей район.

Подібні ритуали тільки з мертвими слоненятами проводилися тому, що дорослих особин важко перенести на інше місце,

– вважають вчені.

Смерть цих слонів не була безпосередньо спричинена людською діяльністю. Слони, віком від трьох місяців до 1 року, померли від поліорганної недостатності. Їхні тіла були поховані в зрошувальних каналах на чайних плантаціях, розташованих далеко від населених пунктів.

Дослідження зазначає, що ця поведінка раніше спостерігалася в африканських слонів, а ось в індійських – ніколи.

Зауважується, що азійські слони визнані такими, що перебувають під загрозою зникнення, і залишається сподіватися, що глибше розуміння їхньої поведінки допоможе у збереженні цього унікального виду.

Північноатлантичні кити перебувають на межі зникнення

Північноатлантичні кити – вид, що перебуває під загрозою повного зникнення, і сьогодні їхня кількість невблаганно скорочується. Результати нового дослідження показують, що самки втрачають здатність розмножуватися.

Все через зменшення розміру тіла – частково це пов'язано з такими стресорами, як зміна клімату. Дослідники стурбовані, оскільки втрата репродуктивної функції може обернутися катастрофою і повним вимиранням для цього виду.