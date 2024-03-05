Дослідники досі не знають, що стало причиною загибелі тварини. Проте, місцеві жителі впевнені, що дельфін став жертвою діяльності людини в океан.

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Що могло статися з дельфіном?

Припускають, що причиною загибелі ссавця стали гідролокатори вітряної компанії, які використовуються для складання карти морського дна. Раніше дослідники вже припускали, що ця технологія впливає на мешканців океану, перешкоджаючи пересуванню тварин і штовхаючи їх назустріч човнам або викидаючи на берег.

Попередні дослідження вже показали, що вплив високих частот сонара може ввести в оману морських ссавців. Ба більше, часом це змушує їх плисти на величезні відстані та швидко змінювати глибину, що може призвести до кровотечі з очей і вух. Зазначимо, що експерти раніше також заявляли про те, що докази гідроакустичної травми можна виявити "під час зовнішнього огляду жертви".

На березі було виявлено тіло звичайного дельфіна з коротким дзьобом, якого можна зустріти вздовж континентального схилу у водах завглибшки від 200 до 2000 метрів. Однак цей вид дельфінів надзвичайно рідко зустрічається поблизу пляжів,

– каже виконавчий директор Асоціації комерційного рибальства Лонг-Айленду Бонні Брейдлі.

За словами місцевого жителя Джеймі Стеєрта, який і виявив мертвого дельфіна, вони з містянами постійно просять довести відсутність порушень слуху в викинутих на берег тварин, проте раніше їм відмовляли. Водночас дослідники наголошують, єдиний спосіб визначити причину смерті ссавця – провести розтин і проаналізувати вушну кістку на наявність пошкоджень.

На тілі дельфіна виявлено рани / Фото з Twitter (потенційно вразливий контент)

Зазначимо, що вуха дельфіна розташовані в ділянці нижньої щелепи, проте незрозуміло, чи розташований отвір саме в цьому місці. Очевидці повідомляють, що з очей і щелепи тварини сочилася кров, проте причина кровотечі досі залишається невідомою.

Що ще могло стати причиною?

Водночас координатор Національного управління океанічних і атмосферних досліджень Джастін Візбіке вважає, що причиною крові на тілі тварини могли стати птахи. Коли тіло лежить на пляжі, воно стає здобиччю для місцевих чайок, а тому цілком імовірно, що кругла діра на морді та кривава очниця є результатом атаки птаха.

Раніше NOAA також заявляло про те, що з'являється дедалі більше даних, які свідчать про те, що вплив інтенсивного підводного звуку в декількох місцях може призвести до того, що деякі дельфіни й інші ссавці врешті-решт можуть викинутися на берег і загинути. Наразі вчені продовжують вивчати всі аспекти акустичної комунікації та слуху морських тварин, а також вплив звуку на поведінку та слух китів.

Тіло дельфіна виявили на пляжі в Нью-Джерсі / Фото з Twitter (потенційно вразливий контент)

Місцеві жителі підозрюють, що в смерті дельфіна винне використання гідролокатора, який використовує вітроенергетична компанія. Як доказ містяни наводять виявлення недалеко від берега мексиканського судна HOS Browning, яке, згідно з документами, проводить геотехнічні, геодезичні та геолого-геофізичні дослідження. Водночас незрозумілим залишається, чи справді судно проводило дослідження в день смерті дельфіна – той момент ще належить з'ясувати.

Науковці зазначають, що дельфін насправді міг померти з цілої низки причин, а тому остаточні результати будуть зроблені лише після розтину.