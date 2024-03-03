Все через зменшення розміру тіла – частково це пов'язано з такими стресорами, як зміна клімату. Дослідники стурбовані, оскільки втрата репродуктивної функції може обернутися катастрофою і повним вимиранням для цього виду.

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Північноатлантичні кити зникають – не можуть розмножуватися

Дорослі особини північноатлантичних китів можуть сягати в довжину 16 метрів, а їхня вага сягає 60 тонн. Представники цього виду є одними з найбільших тварин на Землі та навіть яєчники самок важать близько тонни. Однак, попередні дослідження вже показали, що їхня кількість невблаганно скорочується.

В середньому максимальна довжина кита, народженого сьогодні, буде на 1 метр меншою, ніж кита, народженого в 1980 році,

– каже Джошуа Стюарта з NOAA.

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб зрозуміти, чи пов'язане це зменшення розмірів тварин з нижчим репродуктивним потенціалом. Простими словами, скільки китів можуть народити самки з меншими розмірами тіла.

Що вдалося з'ясувати?

Команда використовувала дані, зібрані в період з 1970 по 2020 роки, проаналізувала їх і дійшла висновку, що розмір тіла самки кита тісно пов'язаний з імовірністю народження дитинчати.

Наприклад, 14-метрова самка зможе народити дитинча з 56% ймовірністю, тоді як шанси 11-метрової самки становлять лише 14%. Результати також свідчать про те, що зменшення розміру посилює проблеми зі здоров'ям у гладких китів.

Північноатлантичні кити перебувають на межі зникнення і не можуть розмножуватися / Фото Unsplash

Представники цього виду є одним із найбільш уразливих видів на Землі. Наприкінці 19 століття їх популяція опинилася на межі зникнення через китобійний промисел, проте так і не змогла відновитися. Сьогодні чисельність цього виду становить лише 360 особин, зокрема лише менш як 70 репродуктивно активних самок.

Дослідники зазначають, що північноатлантичні кити страждають через зміну клімату, а також деградацію середовища проживання, шум океану та зіткнення із суднами. Крім того, вони часто стають жертвами рибальських снастей, у яких заплутуються.