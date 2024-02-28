З дельфінами та китами природа зіграла злий жарт. Здавалося б, вони оточені водою, але вживання солоної води, навпаки, призведе до зневоднення і загибелі.

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Що п'ють дельфіни та кити?

У випадку з морськими рибами частина солі, що надходить з морською водою в організм, опріснюється в зябрах, а надлишки, що просочилися, виходять із сечею. Риби теж відчувають незручності. Солоне середовище, в якому вони мешкають, постійно витягує з риби вологу через шкіру. Це природний процес – осмос. Тому такі морські жителі змушені постійно пити морську воду і чим більше в ній солі, тим більше потрібно пити.

Дельфіни та кити так не можуть. У них немає зябер, вони дихають повітрям. А нирки не можуть впоратися з величезною кількістю солей, які містяться у морській воді.

Ось і виходить, що у морських ссавців є єдиний вихід: не пити воду! Всю вологу вони отримують з їжі – риб, кальмарів та планктону. Вміст води в них може досягати 89%.

Є й інший спосіб отримувати воду, окислюючи у процесі метаболізму накопичені жири. Цим дельфіни та кити нагадують верблюдів, які можуть не пити до 8 днів і накопичують жир у своїх горбах.

Що п'ють дельфіни та кити / Фото Unsplash

Враховуючи, що рідина, що отримується, завжди в дефіциті, дельфіни навчилися її економити. Вони не виділяють піт, мало виділяється іншої рідини. Ці ссавці навіть намагаються жити у холодних місцях, щоб не витрачати зайвий раз вологу.

Найбільші кити у світі живуть у "секретному місці" понад 10 років

Фінвали – це другі за величиною тварини у світі після синіх китів. Ці морські гіганти перебувають на межі зникнення, як правило, проводять літо в арктичних і антарктичних місцях нагулу, а взимку мігрують у тропіки для розмноження та народження потомства.

Дослідники відстежили морських гігантів за їхніми піснями. Вони також знайшли найкращі точки огляду, де можна спостерігати за китами в їхньому звичному середовищі. Деталі цього дослідження – далі у матеріалі!