С дельфинами и китами природа сыграла злую шутку. Казалось бы, они окружены водой, но употребление соленой воды, наоборот, приведет к обезвоживанию и гибели.

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Что пьют дельфины и киты?

В случае с морскими рыбами часть соли, поступающей с морской водой в организм, опресняется в жабрах, а излишки, пропитавшиеся, выходят с мочой. Рыбы тоже испытывают неудобства. Соленая среда, в которой они обитают, постоянно вытягивает из рыбы влагу через кожу. Это естественный процесс – осмос. Поэтому такие морские жители вынуждены постоянно пить морскую воду и чем больше в ней соли, тем больше нужно пить.

Дельфины и киты так не могут. У них нет жабр, они дышат воздухом. А почки не могут справиться с огромным количеством солей, которые содержатся в морской воде.

Вот и получается, что у морских млекопитающих есть единственный выход: не пить воду! Всю влагу они получают из пищи – рыб, кальмаров и планктона. Содержание воды в них может достигать 89%.

Есть и другой способ получать воду, окисляя в процессе метаболизма накопленные жиры. Этим дельфины и киты напоминают верблюдов, которые могут не пить до 8 дней и накапливают жир в своих горбах.

Что пьют дельфины и киты / Фото Unsplash

Учитывая, что жидкость, получаемая, всегда в дефиците, дельфины научились ее экономить. Они не выделяют пот, мало выделяется другой жидкости. Эти млекопитающие даже стараются жить в холодных местах, чтобы не тратить лишний раз влагу.

Самые большие киты в мире живут в "секретном месте" более 10 лет

Финвалы – это вторые по величине животные в мире после синих китов. Эти морские гиганты находятся на грани исчезновения, как правило, проводят лето в арктических и антарктических местах нагула, а зимой мигрируют в тропики для размножения и рождения потомства.

Исследователи отследили морских гигантов по их песням. Они также нашли лучшие точки обзора, где можно наблюдать за китами в их привычной среде обитания. Детали этого исследования – далее в материале!