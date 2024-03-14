Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B, является важным шагом в понимании влияния климатических изменений на насекомых-переносчиков болезней. Что удалось выяснить ученым, рассказываем далее!
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Глобальное потепление ставит под угрозу муху цеце
Ученые обнаружили, что одна волна жары может оказать пагубное влияние на плодовитость мухи цеце. Полученные данные свидетельствуют о том, что это может потенциально привести к уменьшению популяции мухи цеце.
Волны тепла могут привести к уменьшению биоразнообразия насекомых и вызывают беспокойство ввиду того, что они становятся все более частыми и интенсивными из-за изменения климата,
– говорит доктор Хестер Вивинг из Бристольской школы биологических наук.
Результаты исследования подчеркивают необходимость более глубокого изучения влияния климатических изменений на насекомых и их взаимоотношения с окружающей средой.
Исследователи также отмечают, что их анализ важен для пролития света на влияние изменения климата на популяции насекомых и передачу болезней. Сейчас они смещают свое внимание на изучение различных видов насекомых, чтобы оценить степень их чувствительности к изменению климата и потенциальные последствия для глобальной экосистемы.
Муха цеце / Фото Википедия
К слову, для морских млекопитающих угроза полного исчезновения становится слишком реальной, но есть один вид, который занимает первое место в списке близких к тому, чтобы навсегда исчезнуть. Речь идет о таком китообразном млекопитающем как калифорнийская морская свинья.