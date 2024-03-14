Дослідження, опубліковане в журналі Proceedings of the Royal Society B, є важливим кроком у розумінні впливу кліматичних змін на комах-переносників хвороб. Що вдалося з'ясувати вченим, розповідаємо далі!

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Глобальне потепління ставить під загрозу муху цеце

Вчені виявили, що одна хвиля спеки може мати згубний вплив на плодючість мухи цеце. Отримані дані свідчать про те, що це може потенційно призвести до зменшення популяції мухи цеце.

Хвилі тепла можуть призвести до зменшення біорізноманіття комах і викликають занепокоєння з огляду на те, що вони стають дедалі частішими та інтенсивнішими через зміну клімату,

– каже доктор Хестер Вівінг з Бристольської школи біологічних наук.

Результати дослідження підкреслюють необхідність глибшого вивчення впливу кліматичних змін на комах та їхні взаємовідносини з довкіллям.

Дослідники також зазначають, що їхній аналіз важливий для пролиття світла на вплив зміни клімату на популяції комах і передачу хвороб. Зараз вони зміщують свою увагу на вивчення різних видів комах, щоб оцінити ступінь їхньої чутливості до зміни клімату та потенційні наслідки для глобальної екосистеми.

Муха цеце / Фото Вікіпедія

До слова, для морських ссавців загроза повного зникнення стає надто реальною, але є один вид, який посідає перше місце в списку близьких до того, щоб назавжди зникнути. Мовиться про такого китоподібного ссавця як каліфорнійська морська свиня.