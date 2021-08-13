Девушка очень любит животных, поэтому их у нее немало. Собаки Дюк, Чендлер и Кали, ламы Ава, Бетти и Куско и миниатюрная корова Миднайт – все они соблюдают режим хозяйки.

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Габби Дуглас приучает животных к здоровому образу жизни

Олимпийская чемпионка рассказывает, что ее животные питаются правильно, как и она.

Я такой здоровый орешек. Мы не только исследуем то, что попадает в мое тело и мой разум, а также делаем то же для животных. Мы готовим все домашнее, все должно быть органическим и естественным, без ГМО, без консервантов или пестицидов, потому что это действительно влияет на животных,

– делится она в Facebook Live.

Девушка помогает зверям оставаться здоровыми и кормит их исключительно полезной пищей. Гимнастка изменила свое отношение к питанию после смерти ее собаки Зоуей в мае 2020 года, с которым она прожила 10 лет.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

Любимцы гимнасты имеют также много пространства для существования и игр. Дуглас рассказала, что они с семьей переехали в прошлом году из шумного Лос-Анджелеса на ранчо.

Как я люблю бегать по лестнице или вокруг своего дома, и они повторяют за мной, и это, честно говоря, замечательно, ведь чем активнее они будут, тем лучше. Иногда, когда я тренируюсь, собаки тоже принимают в этом участие,

– делится 25-летняя Дуглас.