Девушка очень любит животных, поэтому их у нее немало. Собаки Дюк, Чендлер и Кали, ламы Ава, Бетти и Куско и миниатюрная корова Миднайт – все они соблюдают режим хозяйки.
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Габби Дуглас приучает животных к здоровому образу жизни
Олимпийская чемпионка рассказывает, что ее животные питаются правильно, как и она.
Я такой здоровый орешек. Мы не только исследуем то, что попадает в мое тело и мой разум, а также делаем то же для животных. Мы готовим все домашнее, все должно быть органическим и естественным, без ГМО, без консервантов или пестицидов, потому что это действительно влияет на животных,
– делится она в Facebook Live.
Девушка помогает зверям оставаться здоровыми и кормит их исключительно полезной пищей. Гимнастка изменила свое отношение к питанию после смерти ее собаки Зоуей в мае 2020 года, с которым она прожила 10 лет.
Любимцы гимнасты имеют также много пространства для существования и игр. Дуглас рассказала, что они с семьей переехали в прошлом году из шумного Лос-Анджелеса на ранчо.
Как я люблю бегать по лестнице или вокруг своего дома, и они повторяют за мной, и это, честно говоря, замечательно, ведь чем активнее они будут, тем лучше. Иногда, когда я тренируюсь, собаки тоже принимают в этом участие,
– делится 25-летняя Дуглас.
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