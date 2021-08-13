50-летний актер Марк Консуэлос обожает собак и не скрывает этого. Это уже второй домашний любимец в звездной семье.
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Келли Рипа и Марк Консуэлос усыновили собаку
Жена Кейллу Репа рассказала о том, что они усыновили из приюта мальтийскую ши-тцу, на одном из шоу соведущиму Райану Сикресту. Перед тем, как официально забрать щенка Лену домой, пара хотела убедиться, что новая собака и их домашний любимец Чьюи найдут общий язык.
Весь мой страх был в том, что я не хочу, чтобы Чьюи чувствовал себя замененным,
– поделилась своими переживания Репа с ведущим.
Чьюи и Лену сразу подружились, и актеры не медлили с усыновлением. Имя для нового пушистого любимца тоже выбрали непроста. До того, как собаку усыновили, ее звали Ангелина, поэтому супруги придумали очень созвучную кличку, чтобы животное быстрее привыкло.
Трогательная фотография с новым любимцем / Фото с инстаграма
Келли Рипа опубликовала трогательное видео на своей странице в инстаграм. На них Консуэлос сладко обнимает нового любимца Лену, которую они забрали из приюта еще в марте. Консуэлос и Репа также воспитывают двух сыновей Майкла, Хоакина и дочь Лолу.
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