50-летний актер Марк Консуэлос обожает собак и не скрывает этого. Это уже второй домашний любимец в звездной семье.

Узнайте Кот из приюта или улицы: что нужно знать прежде, чем заводить нового питомца

Келли Рипа и Марк Консуэлос усыновили собаку

Жена Кейллу Репа рассказала о том, что они усыновили из приюта мальтийскую ши-тцу, на одном из шоу соведущиму Райану Сикресту. Перед тем, как официально забрать щенка Лену домой, пара хотела убедиться, что новая собака и их домашний любимец Чьюи найдут общий язык.

Весь мой страх был в том, что я не хочу, чтобы Чьюи чувствовал себя замененным,

– поделилась своими переживания Репа с ведущим.

Чьюи и Лену сразу подружились, и актеры не медлили с усыновлением. Имя для нового пушистого любимца тоже выбрали непроста. До того, как собаку усыновили, ее звали Ангелина, поэтому супруги придумали очень созвучную кличку, чтобы животное быстрее привыкло.



Трогательная фотография с новым любимцем / Фото с инстаграма

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Келли Рипа опубликовала трогательное видео на своей странице в инстаграм. На них Консуэлос сладко обнимает нового любимца Лену, которую они забрали из приюта еще в марте. Консуэлос и Репа также воспитывают двух сыновей Майкла, Хоакина и дочь Лолу.