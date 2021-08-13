50-річний актор Марк Консуелос обожнює собак та не приховує цього. Це вже другий домашній улюбленець у зірковій сім'ї.

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Келлі Ріпа та Марк Консуелос усиновили собаку

Дружина Кейллі Ріпа розповіла про те, що вони усиновили з притулку мальтійську ши-тцу, на одному з шоу співведучому Райану Сікресту. Перед тим, як офіційно забрати цуценя Лену додому, пара хотіла переконатися, що нова собака та їхній домашній улюбленець Чьюї порозумілися.

Весь мій страх був у тому, що я не хочу, щоб Чьюї відчував себе заміненим,

– поділилась своїми переживання Ріпа з ведучим.

Чьюї та Лену одразу подружились, тож актори не зволікали з усиновленням. Ім'я для нового пухнастого улюбленця теж вибрали непроста. До того, як собаку усиновили, її кликали Ангеліна, тому чоловік та дружина придумали дуже співзвучну кличку, щоб тваринка швидше звикла.



Зворушлива світлина з новим улюбленцем / Фото з інстаграму

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Келлі Ріпа опублікувала зворушливе відео на своїй сторінці в інстаграм. На них Консуелос солодко обнімає нового улюбленця Лену, яку вони забрали з притулку ще у березні. Консуелос та Ріпа також виховують двох синів Майкла та Хоакіна та доньку Лолу.

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