Дівчина дуже полюбляє тварин, а тому їх у неї чимало. Собаки Дюк, Чендлер та Калі, лами Ава, Бетті та Куско та мініатюрна корова Міднайт – усі вони дотримуються режиму господині.

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Габбі Дуглас привчає тварин до здорового способу життя

Олімпійська чемпіонка розповідає, що її тварини харчуються правильно, як і вона.

Я такий здоровий горішок. Ми не тільки досліджуємо те, що потрапляє у моє тіло та мій розум, а також робимо те саме для тварин. Ми готуємо все домашнє, все повинно бути органічним і природним, без ГМО, без консервантів чи пестицидів, тому що це дійсно впливає на тварин,

– ділиться вона у Facebook Live.

Дівчина допомагає звірам залишатись здоровими та годує їх виключно корисною їжею. Гімнастка змінила своє ставлення до харчування після смерті її собаки Зоуей у травні 2020 року, з яким вона прожила 10 років.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Улюбленці гімнасти мають також багато простору для існування та ігор. Дуглас розповіла, що вони з родиною переїхали минулого року з шумного Лос-Анджелеса на ранчо.

Як я люблю бігати по сходах чи навколо свого будинку, і вони повторюють за мною, і це, чесно кажучи, чудово, адже чим активнішими вони будуть, тим краще. Іноді, коли я тренуюся, собаки теж беруть у цьому участь,

– ділиться 25-річна Дуглас.

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