Почти мемы: неожиданные фото собак, от которых становится очень смешно

31 мая 2021 , 12:57
Читати новину українською

Источник:

Boredpanda

Да, эти собачки очень напоминают измученных жизнью людей: они такие же непричесанные, взъерошенные и имеют очень смешные выражения мордочек. Посмотрите подборку фото, которая не оставляет шансов плохому настроению.

Эти песики устали от чрезмерного внимания, испугались чего-то или не слишком хотят фотографироваться. Как бы ни было, но моменты, пойманные на фото, бесценны.

Стоит узнать Ингредиенты важны: из чего состоит корм для животных Purina®


Выражает протест / Фото Boredpanda


Все мы иногда так выглядим на неожиданных фото / Фото Boredpanda


Когда работаешь 12 часов и немного устал / Фото Boredpanda


Когда на работу на 7 утра / Фото Boredpanda


После напряженного дня / Фото Boredpanda


Когда обнимашки – не твое / Фото Boredpanda


Собаки тоже хотят чувствовать себя жидкостью / Фото Boredpanda

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.


Купание не вызывает у него энтузиазма / Фото Boredpanda


У этого песика был тяжелый день / Фото Boredpanda


Просто неудачное фото / Фото Boredpanda

Интересно Песик украл из магазина 5 килограммов сосисок и получил вознаграждение – видео


Серьезный пес устал / Фото Boredpanda

Автор: Аліна Рудченко