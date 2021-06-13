12 фото, которые расскажут вам все о жизни с собакой: смешная и милая подборка

13 июня 2021 , 13:51
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Источник:

Boredpanda

Песики – лучшие друзья человека, это скажет вам кто угодно. Далеко не всегда эти животные ведут себя так, как хочется владельцам. Однако это не делает нашу любовь к хвостатым меньше.

Даже если собака испортила фото вашей мечты, или с ног до головы обмазалась грязью – это не повод любить ее меньше. Предупреждаем: после просмотра этих фото вам может срочно захотеться взять собаку. Или еще одну собаку, если у вас уже есть.

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Когда пес очень хочет играть / Фото facebook / hugoandursula


Когда тебя путают с киноперсонажем / Фото Reddit


Когда собак оставили без присмотра на 5 минут / Фото instagram / @felix_n_finley

Вы проявляете любовь к своему песику, заботясь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.


До появления девушки собака выглядела более счастливой / Фото Reddit


Талантливые танцоры / Фото Reddit


Друг всегда подставит плечо / Фото Reddit


Когда собачке подарили новый мяч на Рождество / Фото twitter / @ hilary_l072


Испортил фото или сделал лучше? / Фото Reddit


Когда в душе ты – кит / Фото Reddit


Король какой-то странный / Фото Reddit


Если ты не можешь скрыть преступление, сделай вид, что ты жертва / Фото Reddit

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"Когда я боюсь, что отношусь к жизни слишком серьезно, то смотрю на свою собаку" / Фото twitter / @riMyData

Автор: Аліна Рудченко