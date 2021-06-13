12 фото, которые расскажут вам все о жизни с собакой: смешная и милая подборка

Песики – лучшие друзья человека, это скажет вам кто угодно. Далеко не всегда эти животные ведут себя так, как хочется владельцам. Однако это не делает нашу любовь к хвостатым меньше.
Даже если собака испортила фото вашей мечты, или с ног до головы обмазалась грязью – это не повод любить ее меньше. Предупреждаем: после просмотра этих фото вам может срочно захотеться взять собаку. Или еще одну собаку, если у вас уже есть.
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