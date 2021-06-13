Навіть якщо собака зіпсував омріяне фото, або з ніг до голови обмазався болотом – це не привід обожнювати його менше. Попереджаємо: після перегляду цих фото вам може термінового захотітися взяти собаку. Або ще одного собаку, якщо у вас вже є.

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Коли пес дуже хоче гратися
Коли пес дуже хоче гратися / Фото facebook / hugoandursula

Коли тебе плутають з кіноперсонажем
Коли тебе плутають з кіноперсонажем / Фото Reddit

Коли песиків залишили без нагляду на 5 хвилин
Коли песиків залишили без нагляду на 5 хвилин / Фото instagram / @felix_n_finley

До появи дівчини собака виглядала щасливішою
До появи дівчини собака виглядала щасливішою / Фото Reddit

Талановиті танцюристи
Талановиті танцюристи / Фото Reddit

Друг завжди підставить плече
Друг завжди підставить плече / Фото Reddit

Коли песику подарували новий м'яч на Різдво
Коли песику подарували новий м'яч на Різдво / Фото twitter / @hilary_l072

Зіпсував фото чи зробив краще?
Зіпсував фото чи зробив краще? / Фото Reddit

Коли в душі ти – кит
Коли в душі ти – кит / Фото Reddit

Король якийсь дивний
Король якийсь дивний / Фото Reddit

Якщо ти не можеш приховати злочин, удай, що ти жертва
Якщо ти не можеш приховати злочин, удай, що ти жертва / Фото Reddit

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Коли я боюся, що ставлюся до життя надто серйозно, то дивлюся на свого собаку
"Коли я боюся, що ставлюся до життя надто серйозно, то дивлюся на свого собаку" / Фото twitter / @riMyData