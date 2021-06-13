Навіть якщо собака зіпсував омріяне фото, або з ніг до голови обмазався болотом – це не привід обожнювати його менше. Попереджаємо: після перегляду цих фото вам може термінового захотітися взяти собаку. Або ще одного собаку, якщо у вас вже є.
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