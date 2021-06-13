Даже если собака испортила фото вашей мечты, или с ног до головы обмазалась грязью – это не повод любить ее меньше. Предупреждаем: после просмотра этих фото вам может срочно захотеться взять собаку. Или еще одну собаку, если у вас уже есть.

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Когда пес очень хочет играть
Когда пес очень хочет играть / Фото facebook / hugoandursula

Когда тебя путают с киноперсонажем
Когда тебя путают с киноперсонажем / Фото Reddit

Когда собак оставили без присмотра на 5 минут
Когда собак оставили без присмотра на 5 минут / Фото instagram / @felix_n_finley

До появления девушки собака выглядела более счастливой
До появления девушки собака выглядела более счастливой / Фото Reddit

талантливые танцоры
Талантливые танцоры / Фото Reddit

Друг всегда подставит плечо
Друг всегда подставит плечо / Фото Reddit

Когда собачке подарили новый мяч на Рождество
Когда собачке подарили новый мяч на Рождество / Фото twitter / @ hilary_l072

Испортил фото или сделал лучше?
Испортил фото или сделал лучше? / Фото Reddit

Когда в душе ты - кит
Когда в душе ты – кит / Фото Reddit

Король какой-то странный
Король какой-то странный / Фото Reddit

Если ты не можешь скрыть преступление, сделай вид, что ты жертва
Если ты не можешь скрыть преступление, сделай вид, что ты жертва / Фото Reddit

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Когда я боюсь, что отношусь к жизни слишком серьезно, то смотрю на свою собаку
"Когда я боюсь, что отношусь к жизни слишком серьезно, то смотрю на свою собаку" / Фото twitter / @riMyData