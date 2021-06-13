Даже если собака испортила фото вашей мечты, или с ног до головы обмазалась грязью – это не повод любить ее меньше. Предупреждаем: после просмотра этих фото вам может срочно захотеться взять собаку. Или еще одну собаку, если у вас уже есть.

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Когда тебя путают с киноперсонажем / Фото Reddit



Когда собак оставили без присмотра на 5 минут / Фото instagram / @felix_n_finley

Вы проявляете любовь к своему песику, заботясь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.



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Когда собачке подарили новый мяч на Рождество / Фото twitter / @ hilary_l072



Испортил фото или сделал лучше? / Фото Reddit



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Если ты не можешь скрыть преступление, сделай вид, что ты жертва / Фото Reddit

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