Американка Лорен Рассел повела купаться свою собаку, золотистого ретривера по кличке Уолли. Этот красавец любит воду больше всего и готов купаться часами.

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Пес Уолли любит всех животных / Скриншот

Пока Уолли сосредоточено гроб лапками, владелица заметила нечто странное. К собаке подплыл необычный пассажир. Лорен и ее мужу повезло заснять, как к ретриверу приближается сурок и залезает на спину песика.

Ретривер "подбросил" сурка к берегу

Лорен говорит, что ее любимец был совсем не против немного подвезти маленького пассажира. Пес посмотрел, кто на него сел, и поплыл к берегу, а сурок крепко держался за его спину.

Владелица добавляет, что не знает, почему животное решило воспользоваться собакой: возможно сурок попал в беду, а может, просто ленился.

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Пес и сурок поцеловались на прощание / Скриншот

В конце животные понюхали друг друга.

Они поцеловали друг друга на прощание, – шутит хозяйка собаки.

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