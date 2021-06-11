Американка Лорен Рассел повела купатися свого песика, золотистого ретривера на прізвисько Воллі. Цей красень полюбляє воду понад усе й готовий купатися годинами.

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Пес Воллі любить усіх тварин / Скриншот

Поки Воллі зосереджено гріб лапками, власниця помітила щось незвичайне. До собаки підплив незвичний пасажир. Лорен та її чоловіку пощастило зафільмувати, як до ретривера підпливає бабак та залізає на спину песикові.

Ретривер "підкинув" бабака до берега

Лорен розповідає, що її улюбленець був зовсім не проти трішки підвезти маленького пасажира. Пес подивився, хто на нього сів, та поплив до берега, а бабак міцно тримався за його спину.

Власниця додає, що не знає, чому тваринка вирішила скористатися собакою: можливо бабак потрапив у халепу, а може, просто лінувався.

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Пес і бабак поцілувалися на прощання / Скриншот

Насамкінець тварини понюхали одна одну.

Вони поцілували один одного на прощання, – жартує власниця собаки.

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