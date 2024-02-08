Милый диверсант в маске: енот оставил тысячи жителей Торонто без электричества
Источник:The Guardian
В центре Торонто енот смог отключить электричество для почти 7 000 человек. Это вызвало настоящий хаос в городе.
В результате сбоя, который начался около 19:40 по местному времени, местные жители почувствовали кратковременное, но очень тревожное отключение. Его было полностью восстановлено через 3 часа.
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Енот сумел нарушить работу электросети Торонто
После недавнего инцидента на электростанции в Торонто, Онтарио, региональная компания Hydro One сообщила о сбое в работе, вызванный неожиданной встречей енота с оборудованием. В результате произошло отключение электроэнергии, что привело к временной остановке важной линии метрополитена.
Кроме того, пожарная служба отреагировала на сообщения о многочисленных людях, которые оказались в ловушке в лифтах из-за непредвиденной потери электроэнергии.
Пока судьба енота остается неизвестной, инцидент подчеркнул уязвимость городской инфраструктуры перед подобными событиями. Он также вызвал новые вопросы о том, как обеспечить безопасность и защиту от таких инцидентов в будущем.
Это также яркий пример того, как даже маленькие животные могут оказать значительное влияние на городскую жизнь и вызвать серьезные проблемы для горожан.
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