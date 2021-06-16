Домашние животные, которые "сломались": забавные фото

Каждый домашний любимец – особый и каждый дарит своему хозяину или хозяйке любовь и окрашивает их жизни. Иногда четвероногие, хвостатые или крылатые, сами того не понимая, удивляют хозяев настолько, что кажется, будто они "сломались".
Уверены, что вы точно вспомните какой-то смешной "фейл" своего или соседского любимца. Предлагаем подборку забавных фото любимцев, которыми пользователи поделились в сети.
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Кот думает, что так удобнее и хозяин его точно не увидит
Этот мурлыка всеми силами и позами пытается выжить хозяина со стула
Лабрадор просто забежал в автобус, сел и ждет, когда водитель наконец сдвинется
Ему так жарко, что начал таять, как мороженое
Соседские собаки ежедневно коллективно роют окопы, чтобы попасть на этот двор
"Я не дал ему мороженое, поэтому он обиделся и уже час так сидит"
"Вылезти на голову? Легко!"
Кот, как альпинист, поднимается на двери и прыгает сверху на плечи хозяина. Это иногда пугает
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Это его любимая поза
Коту на мгновение показалось, что он создан для уборки листьев в саду
"Все коты как коты. А мой – кулинар"
"Никто и не догадался, что ты опрокинул корзину с мусором"
Фото из сообщества Reddit