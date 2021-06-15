Хозяйка животного Кейт Фелмет решила бороться с "противоправным поведением" своей любимицы. Для этого она поставила во дворе табличку с надписью "Моя кошка – воришка".

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На табличке Кейт разместила фото своей любимицы Эсме с перчаткой в зубах. Рядом женщина повесила бельевую веревку с украденными предметами. Прохожим советуют забрать вещь, если они заметили что-то свое.



Кошка Эсме / Скриншот

Но большинство людей останавливались, чтобы сделать смешное фото.

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С прошлой весны Эсме принесла домой немало интересного: несколько купальников, наколенники, малярные валики, отрезки ткани. Особой любовью пользуются защитные маски. Однажды кошка украла за день целых 11 штук.

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Особого мастерства Эсме достигла в краже перчаток.