Хозяйка животного Кейт Фелмет решила бороться с "противоправным поведением" своей любимицы. Для этого она поставила во дворе табличку с надписью "Моя кошка – воришка".
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На табличке Кейт разместила фото своей любимицы Эсме с перчаткой в зубах. Рядом женщина повесила бельевую веревку с украденными предметами. Прохожим советуют забрать вещь, если они заметили что-то свое.
Кошка Эсме / Скриншот
Но большинство людей останавливались, чтобы сделать смешное фото.
С прошлой весны Эсме принесла домой немало интересного: несколько купальников, наколенники, малярные валики, отрезки ткани. Особой любовью пользуются защитные маски. Однажды кошка украла за день целых 11 штук.
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Особого мастерства Эсме достигла в краже перчаток.
Она приносит их отдельно, но почти всегда возвращается за второй перчаткой, – рассказывает владелица.