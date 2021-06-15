Хазяйка тварини Кейт Фелмет вирішила боротися з "протиправною поведінкою" своєї улюблениці. Для цього вона поставила на подвір'ї табличку із написом "Моя кішка – крадійка".

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На табличці Кейт розмістила фото своєї улюблениці Есме з рукавичкою в зубах. Поруч жінка повішала мотузку для білизни з награбованими предметами. Перехожим радять забрати річ, якщо вони помітили щось своє.



Кішка Есме / Скриншот

Але більшість людей зупинялися, щоб зробити кумедне фото.

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З минулої весни Есме принесла додому чимало цікавенького: кілька купальників, наколінники, малярні валики, відрізки тканини. Особливою любов'ю користуються захисні маски. Одного дня кішка вкрала одразу 11 штук.

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Особливої майстерності Есме досягла у крадіжці рукавичок.

Вона приносить їх окремо, але майже завжди повертається за другою рукавицею, – розповідає власниця.