Прежде чем спуститься на равнину и найти своих хозяев, киса прошла нелегкий путь. Трудно представить, что пережила четырехлапая, когда отбилась от цивилизации и оказалась одна на высокогорье.
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Киса несколько раз поднималась на гору
Сирил Рорер и Эрик Рорер поднимались на гору Бритсен в Швейцарии. Около 4:30 утра на высоте примерно 1 200 метров над уровнем моря ребята услышали мяуканье кота в лесу. Это сначала удивило и даже испугало ребят. Впоследствии к ним подбежала полосатая киса, которая просилась на руки и не отходила от туристов.
Ребята не могли просто покинуть ее на горе / Фото SWNS
К вершине горы оставалось еще почти 2 300 метров, и туристы не могли ни оставить кошку на произвол судьбы, ни отказаться от маршрута. Поэтому четырехлапая шла длинным путем за ними в гору. Так она дошла до высоты в 3 000 метров над уровнем моря.
Киса мужественно поднималась горой вместе с туристами / Фото SWNS
Мы точно были растеряны. Мне было очень жаль кошку. Она была действительно обессиленная на хребте под вершиной,
– рассказал Сирил.
Киса была очень уставшей, иногда Сирил или Эрик брали ее на руки, или клали сверху на свои рюкзаки. От морозного покрова горы у кошки кровоточили лапки.
В конце концов ребята встретили туристов, которые спускались на равнину в город. Они отдали ее этой группе. Внизу ее уже ждали хозяева. Как оказалось, киса пропала без вести четыре дня назад.
Иногда ребята брали ее на руки и тащили на себе / Фото SWNS
За два дня до этого она также пошла с другими туристическими группами на пик. То есть киса несколько раз преодолела гору, прежде чем встретилась с хозяевами.
Животные делают странные вещи. И они гораздо жестче людей. Они никогда не сдадутся. Несмотря на то, что им на самом деле больно,
– подытожил один из парней.
Как туристы нашли кошку высоко в горах: смотрите видео