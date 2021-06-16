Впевнені, що ви точно пригадаєте якийсь кумедний "фейл" свого чи сусідського улюбленця. Пропонуємо підбірку кумедних фото улюбленців, якими користувачі поділилися у мережі.
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Кіт думає, що так зручніше і господар його точно не побачить
Цей муркотун усіма силами і позами намагається вижити хазяїна зі стільця
Лабрадор просто забіг в автобус, сів і чекає, коли водій нарешті зрушить
Йому так спекотно, що почав танути, як морозиво
Сусідські собаки щодня колективно риють окопи, щоб потрапити на це подвір'я
"Я не дав йому морозиво, тому він образився і вже годину отак сидить"
"Вилізти на голову? Легко!"
Кіт, як альпініст, здіймається на двері і стрибає зверху на плечі хазяїна. Це іноді лякає
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Це його улюблена поза
Коту на мить здалося, що він створений для прибирання листя у саду
"Усі коти як коти. А мій – кулінар"
"Ніхто і не здогадався, що це ти перекинув кошик зі сміттям"
Фото зі спільноти Reddit