Каждый домашний любимец – особый и каждый дарит своему хозяину или хозяйке любовь и окрашивает их жизни. Иногда четвероногие, хвостатые или крылатые, сами того не понимая, удивляют хозяев настолько, что кажется, будто они "сломались".