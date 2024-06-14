"Прятались внутри ящиков": дом женщины оказался колонией крыс – шокирующие фото
Источник:Lancashire Live
31-летнюю Сару Джордан приговорили к условному тюремному заключению за то, что она содержала в своем доме колонию из 112 крыс. Эти грызуны пытались выжить без воды, строя большие гнезда в ящиках и под книжными полками.
Сотрудники службы защиты животных, которые побывали в доме женщины в городе Лейленд (Великобритания), были поражены ужасным запахом аммиака, что мешал им даже дышать. Потрясающие кадры опубликовали на всеобщее обозрение.
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Дом британки оказался колонией крыс
Зоозащитница Джесс Пирс, которая обратилась с исковым заявлением в Магистратский суд Престона, нашла в доме 2 большие крысиные клетки и 3 меньшие, а также еще 38 грызунов, что жили на свободе.
Джесс Пирс нашли в доме 2 большие крысиные клетки и 3 меньшие / Фото Lancashire Live
Они построили большие гнезда внутри ящиков и под книжной полкой, а также пытались выжить без воды.
Когда я зашла внутрь, то почувствовала резкий неприятный запах, от которого слезились глаза, и начала волноваться из-за рисков для здоровья жителей дома. В клетках видела подстилки, но не было ни еды, ни воды, хотя температура воздуха в помещении достаточно высокая. Одна крыса пила воду из радиатора, что протекает,
– рассказывает Пирс.
Грызунов забрали под опеку благотворительной организации RSPCA. У некоторых животных диагностировали симптомы респираторного дистресса, вероятно, из-за аммиака. Позже инспекторы сообщили, что беременные самки родили 80 крысят.
Дом британки Сары Джордан оказался колонией крыс / Фото Lancashire Live
Сару Джордан приговорили к четырём недельному тюремному заключению с отсрочкой исполнения наказания на 18 месяцев, обязали соблюдать 60-дневный комендантский час с 8 вечера до 7 утра. Также ей запретили держать домашних животных, кроме котов.
Во время слушаний британка признала себя виновной в нарушении закона о защите животных.
Джесс Пирс нашли в доме две большие крысиные клетки и три меньшие / Фото Lancashire Live
В Сингапуре посадили мужчину, который удерживал 43 котов без воды и пищи
В Сингапуре 31-летний мужчина был приговорен к 20 дням заключения за ненадлежащее содержание 43 котов в квартире. Это крупнейшее на сегодня судебное преследование за жестокое обращение с животными в стране.
Такие действия правонарушителя представляли опасность для других жителей дома. Ужасную историю инцидента – читайте далее в материале.