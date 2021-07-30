Собаки доказывают, что именно они являются лучшими друзьями людей. Только посмотрите, сколько искренних чувств можно увидеть в их глазах.

Узнайте Уход за полостью рта любимца: как снизить образование зубного камня и почистить зубы

Когда этот песик испытывает стресс, то сразу ставит лапку в руку хозяина

фото Reddit
Фото Reddit

Этот песик долго играл, а потом заснул на руках у хозяйки

фото Reddit
Фото Reddit

Эта плюшевая игрушка осталась любимой на всю жизнь

фото Reddit
Фото Reddit

Пес каждый день обнимает хозяина

фото Reddit
Фото Reddit

Все хотят на ручки

фото Reddit
Фото Reddit

Когда хочется, чтобы и тебя обняли


Фото Reddit

К теме Улыбающийся пес Каспер и мрачный кот Ромео стали неразлучными друзьями

Мальчик, которому 3 дня, обрел лучшего друга


Фото Reddit