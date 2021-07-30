Собаки доказывают, что именно они являются лучшими друзьями людей. Только посмотрите, сколько искренних чувств можно увидеть в их глазах.
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Все хотят на ручки
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Когда хочется, чтобы и тебя обняли
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