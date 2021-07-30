Собаки доводять, що саме вони є найкращими друзями людей. Тільки погляньте, скільки щирих почуттів можна побачити у їх очах.

Дізнайтеся Догляд за ротовою порожниною улюбленця: як знизити утворення зубного каменю та почистити зуби

Коли цей песик відчуває стрес, то одразу ставить лапку в руку господаря

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Цей песик довго бавився, а потім заснув на руках у власниці

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Ця плюшева іграшка залишилася улюбленою на все життя

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Пес щодня обіймає господаря

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Усі хочуть на ручки

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Коли хочеться, щоб і тебе обійняли


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До теми Усміхнений пес Каспер і похмурий кіт Ромео стали нерозлучними друзями

Хлопчик, якому 3 дні, знайшов найкращого друга


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