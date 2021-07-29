Веселий самоїд Каспер і персидський кіт Ромео стали справжніми зірками соцмереж. Їхні господарі тішать користувачів у тіктоці, фейсбуці та інстаграмі.

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Веселий Каспер і похмурий Ромео

Вони живуть веселим життям із власницею Рінсою Лі у Новій Зеландії. Усі троє подорожують мальовничими місцями і фотографуються у стилі "інь та янь". Песик Каспер породи самоїд завжди випромінює радість і посмішку.



Каспер посміхається за будь-якої нагоди / Фото з casperandromeo

Кіт Ромео, навпаки, завжди насуплений і задуманий.

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Веселий пес Каспер і насуплений кіт Ромео / Фото з інстаграму casperandromeo

Вони в будь-якому випадку протилежні, але доповнюють одне одного. Мене надихнуло поділитися цими неповторними стосунками зі світом та викликати посмішки навіть у найважчі дні,

– розповіла хазяйка.

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Коли їхні профілі у соцмережах "розкрутилися", хазяйка створила мерч: продає футболки, торбинки і листівки з Каспером і Ромео. У них діє доставка із Нової Зеландії у будь-який куточок світу.



Футболка з Каспером і Ромео / Фото з casperandromeo.com

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