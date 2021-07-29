Веселый самоед Каспер и персидский кот Ромео стали настоящими звездами соцсетей. Их хозяева радуют пользователей в тиктоке, фейсбуке и инстаграме.

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Веселый Каспер и мрачный Ромео

Они живут веселой жизнью с владелицей Ринс Ли в Новой Зеландии. Все трое путешествуют по живописным местам и фотографируются в стиле "инь и янь". Песик Каспер породы самоед всегда излучает радость и улыбку.



Каспер улыбается при любой возможности / Фото с casperandromeo

Кот Ромео, наоборот, всегда хмурый и задумчивый.

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Веселый пес Каспер и хмурый кот Ромео / Фото с инстаграма casperandromeo

Они в любом случае противоположные, но дополняют друг друга. Меня вдохновило поделиться этими неповторимыми отношениями с миром и вызвать улыбки даже в самые тяжелые дни,

– рассказала хозяйка.

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Когда их профили в соцсетях "раскрутились", хозяйка создала мерч : продает футболки, сумки и открытки с Каспером и Ромео. У них действует доставка из Новой Зеландии в любой уголок мира.



Футболка с Каспером и Ромео / Фото с casperandromeo.com