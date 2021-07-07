Доберманы (или "доби", как их ласково называют любители породы) – это умные, активные и приспособлены собаки, которые являются самыми счастливыми, когда они находятся вместе со своей семьей. Они могут быть очень универсальными домашними животными, способными адаптироваться к различным жизненным ситуациям и размерам семьи.

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История

Хотя официальная история немного омрачена, самую распространенную версию происхождения доберманского пинчера связывают с Луисом Доберманном – таможенником и заводчиком с Апольды в Германии. В 1880 годах Доберманн хотел создать новую породу, которая особенно хорошо служила бы в качестве охранной собаки.

Доберманн начал смешивать разные породы собак в коктейль силы, выносливости и ума. Нет данных о том, какие именно породы использовал Доберманн, но "общепризнанно как факт", что большую роль сыграли две немецкие породы: сейчас вымершая старая немецкая овчарка и немецкий пинчер. Также считается, что эти две собаки являются предками ротвейлера и веймаранера.



Доберманов вывели через смешание нескольких собак / Фото с Pixabay

После его смерти в 1894 году Германия назвала породу, которую он создал, доберман-пинчер в его честь. Позже официально отказалась от "пинчера" в 1940 годах, поскольку, как немецкое слово "терьер", оно считалась больше не представительницей породы.

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Доберманы имеют долгую историю в течение первой половины 20 века как военные и полицейские собаки. Сегодня почти все рабочие места, которые когда-то выполняли доберманы, узурпировали немецкие овчарки, бельгийские малинуа или нидерландские овчарки.

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того, чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь .

Внешний вид добермана

Невозможно спутать породу добермана с другими собаками. Стройный, атлетичный и мощный силуэт Добби – один из самых узнаваемых в мире.

Это крупная порода собак, высотой более 60 сантиметров: самки доберманов обычно достигают около 65 сантиметров, а самцы – около 70 сантиметров.

Их худое тело почти всегда однотонной расцветки, с вкраплениями коричневого цвета на глазах и на морде, ногах. Глаза у них темные и пронзительные.

При рождении уши добермана расслаблены, и их хвосты могут естественно вырасти примерно до 30 сантиметров в длину.

У добермана традиционно обрезанный хвост и уши.



Доберман с обрезанным хвостом / Фото с Pixabay

Сторонники утверждают, что обрезание ушей помогает ему лучше выявлять звук, а стыковка хвоста предотвращает его повреждение во время работы.

Обратите внимание! Обе эти практики противоречивы: как говорит Американская ветеринарная медицинская ассоциация, они, как правило, делаются из косметических соображений и не имеют никакой доказанной пользы для здоровья. Они также могут быть болезненными для щенка.

Темперамент

Из-за глубокой связи, которую они испытывают к своей семье, доберманских пинчеров обычно называют "собаками-липучками", и они хотят всегда быть в компании.

Из-за этого у них может развиться тревога в разлуке, если их слишком долго оставлять в одиночестве. Несмотря на их охранное назначение, с членами семьи доберманы очень мягкие и дружеские.

Потребности добермана

В идеальном мире ваш доберман имеет огражденный задний двор, где можно поиграть и позаниматься. Этим собакам потребуется ежедневное умственное и физическое обогащение.

Хороший пробег или энергичная игра, снифари (прогулка с большим количеством шансов остановиться и понюхать) – то, что нужно доберманам. Если их физические и психические потребности не удовлетворяются, доби могут сравнительно быстро набирать вес, что может привести к проблемам со здоровьем, а также они могут испытывать стресс и тревогу.



Доберманам нужно много активностей / Фото с Pixabay

Доберманы могут хорошо коммуницировать с другими собаками и даже кошками, если они правильно общаются и знакомятся в молодом возрасте. Из-за своего размера и энергичной личности, доберманы могут случайно толкнуть ребенка, и их может удивить громкий звук детей. Поэтому доберманов лучше заводить в семьях, где нет маленьких детей.

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Уход

Доберманы были выведены специально для того, чтобы они не нуждались в специальном уходе. Собак нужно вычесывать один раз в неделю и купать их по необходимости, в зависимости от того, как они пахнут и в какой среде проживают. Особого ухода требует ротовая и ушная полости и ногти.

Пинчеру-доберману нужно напрягать мышцы и держать лапы в движении, поэтому его хозяева должны убедиться, что они могут не отставать от его режима упражнений.

Опять же, последовательная дрессировка важно для щенков добермана. Кинологи рекомендуют сотрудничать с профессиональным бихевиористом или профессиональным тренером, который имеет опыт работы с доберманами. Но поскольку эти собаки такие умные и наслаждаются учением, они могут быстро научиться командам.



Стоит следить за полостью и ушной полости собаки / Фото с Unsplash

Здоровье

Средняя продолжительность жизни добермана составляет 10 – 12 лет, и, как и у всех пород собак, есть определенные проблемы со здоровьем, за которыми вам придется следить.

Дисплазия тазобедренного сустава является одной из самых распространенных проблем, возникающих у доберманов.

Также стоит следить за работой сердца и щитовидной железы.

Еще одной общей проблемой для доберманов является вздутие живота, проблема желудочно-кишечного тракта. В ладельцы доберманских пинчеров должны научиться лечить симптомы вздутия живота и поговорить со своим ветеринаром о способах предотвращения этого.

Болезнь фон Виллебранда (нарушение свертывания крови).

Интересные факты о добермана

Корпус морской пехоты США принял добермана как своего официального боевого пса во время Второй мировой войны. Один из таких доберманов, Каппи, спас жизни 250 морских пехотинцев, предупредив их о присутствии японских войск на острове Гуам. Еще один боевой пес, Курт, стал первым из 25 жертв К-9 на Гуаме в июле 1944 года.

Доберманы побеждали на Вестминстерской выставке собак четыре раза с момента их признания АКС 1908.

Доберманы сделали несколько заметных выступлений в кино и на телевидении, в частности Зуес и Аполлон, пара доберманов, принадлежащих титулярному "Магнума Пи", а также Альфа в фильме Пиксара "Вверх" и "Диабло".

Несмотря на название и очевидное сходство, миниатюрный пинчер – это не мини-доберманский пинчер – эти две породы на самом деле вообще не связаны между собой.

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Цена добермана

Щенок добермана, вероятно, будет стоить от 500 до 2250 долларов, при средней цене 1000 долларов. Расходы на первый год составляют около 4225 долларов и составят примерно 1750 долларов в год (или 146 долларов в месяц) после этого.