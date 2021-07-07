Добермани (або "добі", як їх ласкаво називають любителі породи) – це розумні, активні та пристосовані собаки, які є найщасливішими, коли вони перебувають разом зі своєю сім'єю. Вони можуть бути надзвичайно універсальними домашніми тваринами, здатними адаптуватися до найрізноманітніших життєвих ситуацій та розмірів сім'ї.

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Історія

Хоча офіційна історія трохи затьмарена, найпоширенішу версію походження доберманського пінчера пов'язують з Луїсом Доберманом – митником та заводчиком з Апольди у Німеччині. У 1880 роках Доберманн хотів створити нову породу, яка б особливо добре служила у ролі охоронної собаки.

Доберманн почав змішувати різні породи собак в коктейль сили, витривалості та розуму. Немає даних про те, які саме породи використовував Доберманн, але "загальновизнано як факт", що велику роль зіграли дві німецькі породи: нині вимерла стара німецька вівчарка та німецький пінчер. Також вважається, що ці дві собаки є предками ротвейлера та веймаранера.



Доберманів вивели через суміш кількох собак / Фото з Pixabay

Після його смерті в 1894 році Німеччина назвала породу, яку він створив, доберман-пінчер на його честь. Позже офіційно відмовилася від "пінчера" в 1940 роках, оскільки, як німецьке слово "тер'єр", вона вважалася більше не представницею породи.

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Добермани мають довгу історію протягом першої половини 20 століття як військові та поліцейські собаки. Сьогодні майже всі робочі місця, які колись виконували добермани, узурпували німецькі вівчарки, бельгійські малінуа або нідерландські вівчарки.

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Зовнішній вигляд добермана

Неможливо сплутати породу добермана з іншими собаками. Стрункий, атлетичний і потужний силует Добі – один із найбільш впізнаваних у світі.

Це велика порода собак, висотою понад 60 сантиметрів: самки доберманів зазвичай досягають близько 65 сантиметрів, а самці – близько 70 сантиметрів.

Їх худорляве тіло майже завжди однотонного забарвлення, з вкрапленнями коричневого кольору на очах та на морді і ногах. Очі у них темні та пронизливі.

При народженні вуха добермана розслаблені, і їхні хвости можуть природно вирости приблизно до 30 сантиметрів у довжину.

У добермана традиційно обрізаний хвіст і вуха.



Доберман з обрізаним хвостом / Фото з Pixabay

Прихильники стверджують, що обрізання вух допомагає йому виявляти звук, а стикування хвоста запобігає його пошкодженню під час роботи.

Зверніть увагу! Обидві ці практики суперечливі: як каже Американська ветеринарна медична асоціація, вони, як правило, робляться з косметичних міркувань і не мають жодної доведеної користі для здоров'я. Вони також можуть бути болючими для цуценяти.

Темперамент

Через глибокий зв'язок, який вони відчувають до своєї сім'ї, доберманських пінчерів зазвичай називають "собаками-липучками", і вони хочуть завжди бути у компанії.

Через це у них може розвинутися тривога при розлуці, якщо їх занадто довго залишати на самоті. Попри їхнє охоронне призначення, з членами сім’ї добермани дуже лагідні та дружні.

Потреби добермана

У ідеальному світі ваш доберман матиме огороджений задній двір, де можна пограти та позайматися. Цим собакам буде потрібно щоденне розумовий та фізичний розвиток.

Хороший пробіг або енергійна гра, поєднана з походом на околиці, сніфарі (прогулянка з великою кількістю шансів зупинитися і понюхати) – те, що потрыбно доберманам. Якщо їх фізичні та психічні потреби не задовольняються, добі можуть порівняно швидко набирати вагу, що може призвести до проблем зі здоров’ям, а також вони можуть відчувати стрес і тривогу.



Доберманам потрібно багато активностей / Фото з Pixabay

Добермани можуть добре комунікувати з іншими собаками та навіть кішками, якщо вони правильно спілкуються і знайомляться в молодому віці. Через свій розмір та енергійну особистість, добі можуть випадково штовхнути дитину, і їх може здивувати гучний звук дітей. Тому доберманів краще заводити в сім'ях, де немає маленьких дітей.

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Догляд

Добермани були виведені спеціально для того, щоб вони не потребували спеціального догляду. Собак варто вичісувати один раз на тиждень і купати їх за потребою, залежно від того, як вони пахнуть і в якому середовищі проживають. Особливого догляди потребує ротова та вушна порожнини та нігті.

Пінчеру-доберману потрібно напружувати м'язи та тримати лапи в русі, тому його господарі повинні переконатися, що вони можуть не відставати від його режиму вправ.

Знову ж таки, послідовне дресирування важливо для цуценят добермана. Кінологи рекомендують співпрацювати з професійним біхевіористом або професійним тренером, який має досвід роботи з доберманами. Але оскільки ці собаки такі розумні та насолоджуються навчанням, вони можуть швидко навчитися команд.



Варто слідкувати за ротовою і вушною порожниною собаки / Фото з Unsplash

Здоров'я

Середня тривалість життя добермана становить 10 – 12 років, і, як і у всіх порід собак, є певні проблеми зі здоров’ям, за якими вам доведеться стежити.

Дисплазія тазостегнового суглоба є однією з найпоширеніших проблем, які виникають у доберманів.

Також варто слідкувати за роботою серця та щитоподібної залози.

Ще однією загальною проблемою для доберманів є здуття живота, проблема шлунково-кишкового тракту. Власники доберманських пінчерів повинні навчитися лікувати симптоми здуття живота і поговорити зі своїм ветеринаром про способи запобігання цьому.

Хвороба фон Віллебранда (порушення згортання крові).

Цікаві факти про добермана

Корпус морської піхоти США прийняв добермана як свого офіційного бойового пса під час Другої світової війни. Один з таких доберманів, Каппі, врятував життя 250 морських піхотинців, попередивши їх про присутність японських військ на острові Гуам. Ще один бойовий пес, Курт, став першим із 25 жертв К-9 на Гуамі в липні 1944 року.

Добермани перемагали на Вестмінстерській виставці собак чотири рази з часу їх визнання АКС 1908 року.

Добермани зробили кілька помітних виступів у кіно і на телебаченні, зокрема Зуес та Аполлон, пара доберманів, що належать титулярному "Магнуму Пі", а також Альфа у фільмі Піксара "Вгору" та "Діабло".

Попри назву та очевидну схожість, мініатюрний пінчер – це не мінідоберманський пінчер – ці дві породи насправді взагалі не пов’язані між собою.

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Ціна добермана

Щеня добермана, ймовірно, коштуватиме від 500 до 2250 доларів, при середній ціні 1000 доларів. Витрати на перший рік становлять близько 4225 доларів і становитимуть приблизно 1750 доларів на рік (або 146 доларів на місяць) після цього.

Впродовж життя собаки середня вартість володіння доберманом становить 21 725 доларів.