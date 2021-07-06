Ветеринари та працівники сфери догляду за тваринами уклали список простих порад, які допоможуть власникам домашніх тварин покращити життя улюбленців. Перевірте себе, чи раптом ви не забули про якусь важливу річ зі списку.

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Як покращити життя улюбленців

Поки улюбленець є кошеням чи цуценям, приділяйте їм якомога більше часу і багато грайтеся з ними. Навчіть кошенят і цуценят вичісуватися, мити лапи, стригти кігті, дозволяти відкривати пащу, торкатися вух. Позначте на картах екстрені ветеринарні клініки, які працюють цілодобово. За надзвичайної ситуації це врятує улюбленця і вас. Не купуйте їм багато іграшок в надії, що вони самі будуть ними бавитися. Краще сядьте на підлогу і по-справжньому взаємодійте з ними.



Більше бавтеся і взаємодійте з улюбленцями / Фото з Unsplash

Вивчайте відгуки своїх улюбленців на власні дії. Дивіться, чи справді їм подобається те, що ви робите. Це наприклад, стосується танців з котом на руках. Прослідкуйте за його емоціями: навряд йому це по-справжньому подобається. Відвозьте улюбленця на регулярні ветеринарні огляди. Улюбленець не може сказати: "Відчуваю, що з моїм сечовим міхуром щось не так", а ветеринар може побачити тривожні симптоми і заздалегідь призначити лікування. Регулярно долучайте їх до свого життя: грайтеся з ними, пестіть, навчіть трюків (для котів – простому принесенню папірця за командою). Дізнайтеся, що токсично для вашого улюбленця. Якщо це кіт – викиньте лілії і не думайте їх заводити.

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Читайте склад кормів, якими годуєте улюбленців. Не витрачайте гроші на їжу поганої якості, щоб потім не витрачатися на лікування улюбленця. Не паліть поблизу свого улюбленця: і коти, і собаки страждають від пасивного куріння. Відвідайте вихованця, якщо його залишають на ніч у ветеринарній клініці. Він може подумати, що його кинули і впасти у депресію.



Залишайте котам простір і час побути на одинці / Фото з Unsplash

Не заводьте породу, якій не можете приділити вдосталь часу та дати достатньо місця. Хаскі, лайки, вівчарки, пастуші собаки – не для "квартирників", які розраховують час лише на півгодинну прогулянку перед сном. Любов до кота чи собаки не виявляється у кількості їжі, яку їм дають. Не перегодовуйте домашнього вихованця: ожиріння сильно б'є по його стану здоров'я.

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.