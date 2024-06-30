Последний раз Красный список дополнили кактус копьяпоа, борнейский слон и гигантская гранканарская ящерица, информирует Международный союз охраны природы. Сейчас в Красный список входят 163 040 видов, что почти на 6 тысяч больше, чем в прошлом году.

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До 45 тысяч видов животных и растений под угрозой исчезновения

Влияние социальных сетей

Кактус копьевидный, небольшое растение, растущее на севере Чили, недавно был добавлен в список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Популярность кактусов как декоративных растений резко возросла, но эта тенденция также привела к незаконной торговле ими. В последнее время торговцы все чаще обращаются к платформам социальных сетей, чтобы рекламировать и продавать эти уникальные растения, способствуя тем самым их вымирающему статусу.

Сейчас 82% копьяпора находятся под угрозой исчезновения, хотя еще по состоянию на 2013 год такие риски существовали для 55% растений.

Кроме того, нелегальной торговле поспособствовало развитие дорог и жилищного строительства в Чили – эти факторы упростили доступ к местности, где растет редкий кактус.



Кактус копьевидный / Фото Wikipedia

Изменение климата также угрожает этим растениям, поскольку океанический туман, который нужен им для увлажнения, из-за глобального потепления постоянно перемещается.

Масштабная вырубка лесов

За последние 75 лет популяции борнейских слонов, которые не превышают трех метров в высоту, значительно сократилась из-за масштабной вырубки лесов на острове Борнео. Потеря места обитания заставляет животных покидать леса и в поисках пищи выходить к людям, которые их порой убивают. Сейчас в дикой природе проживает примерно 1 000 борнейских слонов.

Также слоны страдают от незаконно установленных ловушек для дичи вблизи поселений местных жителей. В заповеднике дикой природы Kinabatangan от ловушек получили травмы 20% процентов представителей этого вида.

Потрясающее уменьшение рептилий

Гран-Канария, один из Канарских островов, переживает значительное сокращение популяции местных рептилий, что связано с увеличением количества завезенных калифорнийских змей.



Гранканарийская ящерица / Фото Wikipedia

С 2014 года популяция гигантской гранканарийской ящерицы и гранканарийского сцинка сократилась более чем наполовину, что вызывает беспокойство у защитников природы и местных властей.

К слову, по гипотетическому сценарию, большое катастрофическое событие опустошило Землю, что привело к вымиранию человеческой жизни и выживанию лишь нескольких видов, которые приспособились к новому постапокалиптическому миру. Исследователи рассказали, каким живым существам удастся пережить апокалипсис.