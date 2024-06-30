Востаннє Червоний список доповнили кактус коп'япоа, борнейський слон і гігантська гранканарська ящірка, інформує Міжнародний союз охорони природи. Наразі до Червоного списку входять 163 040 видів, що майже на 6 тисяч більше, ніж торік.

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До 45 тисяч видів тварин і рослин під загрозою зникнення

Вплив соціальних мереж

Кактус списоподібний, невелика рослина, що росте на півночі Чилі, нещодавно був доданий до списку видів, що перебувають під загрозою зникнення. Популярність кактусів як декоративних рослин різко зросла, але ця тенденція також призвела до незаконної торгівлі ними. Останнім часом торговці все частіше звертаються до платформ соціальних мереж, щоб рекламувати і продавати ці унікальні рослини, сприяючи тим самим їхньому вимираючому статусу.

Наразі 82% коп'япора перебувають під загрозою зникнення, хоча ще станом на 2013 рік такі ризики існували для 55% рослин.

Крім того, нелегальній торгівлі посприяв розвиток доріг і житлового будівництва у Чилі – ці фактори спростили доступ до місцевості, де росте рідкісний кактус.



Кактус списоподібний / Фото Wikipedia

Зміна клімату також загрожує цим рослинам, оскільки океанічний туман, який потрібен їм для зволоження, через глобальне потепління постійно переміщується.

Масштабна вирубка лісів

За останні 75 років популяції борнейських слонів, які не перевищують трьох метрів у висоту, значно скоротилася через масштабну вирубку лісів на острові Борнео. Втрата місця проживання змушує тварин покидати ліси і у пошуках їжі виходити до людей, які їх часом вбивають. Наразі у дикій природі проживає приблизно 1 000 борнейських слонів.

Також слони потерпають від незаконно встановлених пасток для дичини поблизу поселень місцевих жителів. У заповіднику дикої природи Kinabatangan від пасток отримали травми 20% відсотків представників цього виду.

Приголомшливе зменшення рептилій

Гран-Канарія, один з Канарських островів, переживає значне скорочення популяції місцевих рептилій, що пов'язано зі збільшенням кількості завезених каліфорнійських змій.



Гранканарійська ящірка / Фото Wikipedia

З 2014 року популяція гігантської гранканарійської ящірки та гранканарійського сцинка скоротилася більш ніж наполовину, що викликає занепокоєння у природоохоронців та місцевої влади.

До слова, за гіпотетичним сценарієм, велика катастрофічна подія спустошила Землю, що призвело до вимирання людського життя і виживання лише кількох видів, які пристосувалися до нового постапокаліптичного світу. Дослідники розповіли, яким живим істотам вдасться пережити апокаліпсис.