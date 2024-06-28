У дикій природі залишилося всього близько 1 000 особин. Але дослідники сподіваються, що їм вдасться врятувати популяцію від вимирання.

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Найменший слон у світі може зникнути з лиця Землі

Найменший вид слонів у світі, який майже на метр коротший за своїх більших азійських родичів, мешкає виключно на острові Борнео. Відомі своєю лагідною та грайливою поведінкою, ці слони зараз стоять перед загрозою вимирання через невпинну вирубку лісів.

На щастя, у новому дослідженні команда з Кардіффського університету та польового центру Данау Гіранг у Сабаху вважає, що у виду все ж є невелика надія на порятунок.

Занесення виду до "червоного списку вимирання" може допомогти підвищити обізнаність про скрутне становище виду, що зникає, а це зі свого боку посилить підтримку,

– каже біолог Бенуа Гуссенс.

Вирубування лісу знищує вид

Популяція слонів Борнео, яка населяла острів століттями, можливо, тисячоліттями, відокремилася від материкових слонів і утворила окрему групу. Сьогодні головною загрозою їхньому виживанню є масштабна вирубка лісів, яка спустошує їхнє природне середовище існування і змушує їх дедалі частіше конфліктувати з людьми.

Професор Адріан Лістер з Музею природознавства в Лондоні повідомив, що світова популяція диких слонів скоротилася до 1 000 особин, більшість з яких мешкає в штаті Сабах. Ці слони відрізняються характерним "дитячим обличчям" і меншим зростом, що робить їх унікальною підгрупою виду.



Борнейські слони менші за своїх материкових побратимів / Фото WWF-Malaysia

Що ще загрожує слонам?

Виробництво пальмової олії в Малайзії та Індонезії переживає значне зростання, що призводить до масштабної вирубки лісів і значної втрати середовища існування диких тварин. Такий вплив на довкілля змушує диких тварин, зокрема слонів, жити в безпосередній близькості до людей, що підвищує ймовірність конфліктів між людьми і тваринами.

Слони, витіснені зі своїх природних середовищ існування, все частіше зазіхають на людські поселення в пошуках їжі, що призводить до пошкодження майна і створює ризики для безпеки людей. Своєю чергою, ці зіткнення часто призводять до нападів на слонів у відповідь з боку постраждалих громад.

Але це не всі небезпеки, що чатують на найменшого слона на Землі – представники цього виду також стають жертвами полювання за слоновою кісткою або можуть бути випадково отруєні сільськогосподарськими хімікатами.

До слова, за гіпотетичним сценарієм, велика катастрофічна подія спустошила Землю, що призвело до вимирання людського життя і виживання лише кількох видів, які пристосувалися до нового постапокаліптичного світу. Дослідники розповіли, яким живим істотам вдасться пережити апокаліпсис.