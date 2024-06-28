Південноафриканські вчені ініціювали інноваційний проєкт, спрямований на боротьбу з браконьєрством. У його межах носорогів оснастили радіоактивним "захистом".

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Носорогів в Африці озброїли радіоактивними рогами, щоб врятувати

25 червня південноафриканські вчені ініціювали новаторський проєкт по боротьбі з браконьєрством шляхом введення радіоактивного матеріалу в роги живих носорогів. Дослідники стверджують, що ця інноваційна методика покращить виявлення цих тварин на прикордонних пунктах пропуску.

Проєкт був реалізований у заповіднику носорогів Лімпопо, розташованому в регіоні Ватерберг на північному сході країни. Джеймс Ларкін, директор Департаменту радіації та медичної фізики Університету Вітватерсранда, підтвердив, що "два крихітні радіоактивні чіпи" були вставлені в роги тварин.



Вчені використовують цей спосіб, щоб врятувати носорогів / Скриншот з відео

Ларкін та його команда дослідників розробили інноваційний метод, який полягає у введенні радіоізотопу в роги тварин. Процедура починається зі свердління невеликого отвору в розі, після чого в нього вводять 11 000 мікроточок.

Ця методика має на меті забезпечити захист носорогів, а для підтвердження її ефективності згодом у тварин будуть відібрані зразки крові. Очікується, що термін служби захисного матеріалу становитиме приблизно 18 місяців, що є більш економічно ефективною альтернативою нинішній практиці дезінфекції носорогів двічі на рік.

Радіоактивний матеріал у рогах носорогів, по суті, зробить їх непотрібними та отруйними для вживання в їжу, а тому попит на них має знизитися,

– каже професор Нітай Четті.

Вчені повідомили, що носорогам вводили анестезію та імплантували мікрочипи, завдяки чому тварини не відчували болю чи дискомфорту. У дослідженні підкреслюється, що доза радіоактивного матеріалу, яка використовувалася, була надзвичайно низькою і не становила жодного ризику для здоров'я носорогів або навколишнього середовища.

Носорогів в Африці озброїли радіоактивними рогами: дивіться відео

Роги носорогів – дуже цінні

Місцеве Міністерство охорони навколишнього середовища повідомило про тривожне зростання браконьєрства на носорогів: у 2023 році було вбито 499 носорогів. Ця цифра на 11% більша порівняно з попереднім роком, попри посилені зусилля уряду щодо боротьби з браконьєрством та нелегальною торгівлею.

У рамках новаторського пілотного проєкту "Rhisotope" приблизно два десятки носорогів отримають дозу, призначену для активації детекторів, розташованих по периметру заповідника. Доза відкалібрована таким чином, щоб вона була достатньо потужною для спрацьовування систем виявлення, залишаючись при цьому нешкідливою для тварин і навколишнього середовища.

До слова, роги носорогів стали прибутковим товаром на чорному ринку, ціни на них можна порівняти з цінами на золото і кокаїн за вагою. Попередні наукові спроби приборкати цю нелегальну торгівлю виявилися неефективними. Тепер дослідники звертаються до нової ініціативи в надії розв'язати цю проблему.